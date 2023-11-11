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Рамасвами: концом США может стать столкновение с Россией

11 ноября 2023 10:42
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Кандидат в президенты США Вивев Рамасвами высказал обеспокоенность по поводу возможного конфликта Америки с Россией и Китаем, заявив, что такой удар может стать основой для уничтожения Америки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на PBD Podcast.

Он отметил, что Россия и Китай обладают серьезными военно-космическими силами, в отличие от США, не имеющими значительного оборонного и наступательного потенциала в  космосе. Также Рамасвами отметил слабые военные и экономические позиции Штатов, особенно учитывая неспособность имеющихся систем ПВО перехватывать российские гиперзвуковые ракеты.

В то же время президент РФ Владимир Путин отметил, что Кремль не желает вступать в непосредственное военное столкновение с НАТО, но при этом подчеркнул готовность к такому варианту развития событий.

# Международная политика # Владимир Путин

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