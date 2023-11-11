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Польский пограничник открыл стрельбу по волонтёрам, помогавшим беженцам на границе с Беларусью

11 ноября 2023 10:35
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Польская прокуратура проведет расследование по факту превышения полномочий сотрудником погранслужбы. Речь идет о стрельбе из травматического пистолета на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский пограничник открыл стрельбу по волонтёрам, помогавшим беженцам на границе с Беларусью-1

Польские волонтеры патрулировали лес в поисках иностранцев, нуждающихся в помощи. Внезапно в них без всякого предупреждения выстрелил пограничник. В польской погранслужбе заявили, что огонь велся не из боевого, а из травматического пистолета.

Следователи изъяли оружие. Они проверят, имеется ли разрешение на ношение пистолета и превысил ли пограничник полномочия стреляя из него по людям. Также будет установлено, могло ли это привести к гибели или тяжелым ранениям.

# Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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