Польский пограничник открыл стрельбу по волонтёрам, помогавшим беженцам на границе с Беларусью

Польская прокуратура проведет расследование по факту превышения полномочий сотрудником погранслужбы. Речь идет о стрельбе из травматического пистолета на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские волонтеры патрулировали лес в поисках иностранцев, нуждающихся в помощи. Внезапно в них без всякого предупреждения выстрелил пограничник. В польской погранслужбе заявили, что огонь велся не из боевого, а из травматического пистолета.

Следователи изъяли оружие. Они проверят, имеется ли разрешение на ношение пистолета и превысил ли пограничник полномочия стреляя из него по людям. Также будет установлено, могло ли это привести к гибели или тяжелым ранениям.