Запад может отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского в связи с неудачами Вооруженных сил Украины и невозможность одержать победу в противостоянии с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой статью Стивена Брайена Asia Times.

Брайен полагает, что Зеленский может быть принужден к проведению выборов или столкнуться с революцией. Он также отметил, что наилучшим решением для США и Украины станут переговоры с Россией. В ином случае Украину ждет военный коллапс. С другой стороны, РФ уже готова к проведению переговоров, но Украина ввела на них законодательный запрет.