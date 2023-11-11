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Asia Times: Запад хочет отстранить Зеленского из-за провалов ВСУ

11 ноября 2023 09:32
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Запад может отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского в связи с неудачами Вооруженных сил Украины и невозможность одержать победу в противостоянии с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой статью Стивена Брайена Asia Times.

Брайен полагает, что Зеленский может быть принужден к проведению выборов или столкнуться с революцией. Он также отметил, что наилучшим решением для США и Украины станут переговоры с Россией. В ином случае Украину ждет военный коллапс. С другой стороны, РФ уже готова к проведению переговоров, но Украина ввела на них законодательный запрет.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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