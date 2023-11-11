Politico: Байден настроен жестко поговорить с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден намеревается провести «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином о положении дел в Украине и на Ближнем Востоке, а также об отношениях Китая с Ираном. Об этом сообщает Politico, пишет РИА Новости.

По мнению Байдена, эта поездка позволит ему оказать влияние на лидера Китая в преддверии выборов в США. Встреча двух глав государств состоится 15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС, где будут обсуждены двусторонние связи, военные контакты и ситуация на Тайване.