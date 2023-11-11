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Politico: Байден настроен жестко поговорить с Си Цзиньпином

11 ноября 2023 09:18
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Президент США Джо Байден намеревается провести «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином о положении дел в Украине и на Ближнем Востоке, а также об отношениях Китая с Ираном. Об этом сообщает Politico, пишет РИА Новости.

По мнению Байдена, эта поездка позволит ему оказать влияние на лидера Китая в преддверии выборов в США. Встреча двух глав государств состоится 15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС, где будут обсуждены двусторонние связи, военные контакты и ситуация на Тайване.

# Международная политика # Си Цзиньпин # Джо Байден

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