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Медведев: Молдова продана Румынии

28 апреля 2023 10:06
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Российской Федерации нет смысла предпринимать попытки разговаривать с властями Молдовы. Страну продали Румынии, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

В ответ на заявление премьера Молдовы Дорина Речана о том, что президенту России Путину будет запрещен въезд в республику, Медведев сообщил, что страны такой уже не существует. По его словам, власти ее предали и продали. Разговаривать смысла нет, пусть народ с ними разбирается, отметил зампред Совбеза Российской Федерации.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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