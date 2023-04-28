Медведев: Молдова продана Румынии

Российской Федерации нет смысла предпринимать попытки разговаривать с властями Молдовы. Страну продали Румынии, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

В ответ на заявление премьера Молдовы Дорина Речана о том, что президенту России Путину будет запрещен въезд в республику, Медведев сообщил, что страны такой уже не существует. По его словам, власти ее предали и продали. Разговаривать смысла нет, пусть народ с ними разбирается, отметил зампред Совбеза Российской Федерации.