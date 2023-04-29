Власти Польши захватили школу при посольстве Российской Федерации

Новости Польши. Власти Варшавы начали изъятие школы при посольстве Российской Федерации в пользу государства. Сегодня, 29 апреля, представители мэрии и полицейские штурмом взяли здание после того, как российские дипломаты отказались их впустить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех сотрудников попросили покинуть школу и заперли ворота, чтобы те не могли вывезти имущество. Российский посол в Польше сообщил, что Москва заявит протест в связи с действиями местных властей, и назвал инцидент нарушением Венской конвенции.

Напомним, о намерении изъять недвижимость РФ в Варшаве польские власти заявили в минувшем году. На этой неделе также поступила информация о том, что прокуратура Польши изъяла со счетов посольства России и торгового представительства значительные суммы.