Путин: США не умеют танцевать танго, а могут действовать только с позиции силы

США могут лишь достичь чего-то с помощью экономических санкций или финансовых ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент РФ также выразил мнение, что США стараются решить все силовым путем.

«Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать, конечно, танго - замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но США все пытаются решать с позиции силы», – сказал Путин.

Кроме того, Путин уточнил, что, вместо того чтобы рассмотреть мирные варианты решения конфликта, США и Украина будут действовать самостоятельно, применяя свои методы. По словам российского лидера, Америка старается учить, а сами не могут или просто не хотят этого делать.