США ведут активное применение кассетных боеприпасов руками украинцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Он также отметил, что Штаты считают себя исключительными, в силу чего позволяют себе делать то, что сами расценивают преступлением.

8 июля США передали Украине кассетные боеприпасы, невзирая на опасность для гражданского населения. Во многих странах кассетные боеприпасы запрещены, но Штаты полагают, что это поможет военным Украины. Союзники США поддержали этот шаг.

Кассетные боеприпасы создают угрозу для мирного населения, потому что неразорвавшиеся снаряды превращаются в мины и могут нанести вред после боевых действий. По мнению Пентагона, только 2,5% суббоеприпасов не взрываются.