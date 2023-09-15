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Финляндия запретит въезд авто с российскими номерами

15 сентября 2023 11:13
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Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что с 16 сентября будет введен в действие запрет на ввоз автомобилей из России с некоторыми исключениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, автомобили с российскими номерными знаками можно будет ввозить в Финляндию только тем гражданам ЕС, которые постоянно проживают в РФ, а также членам их семей, дипломатам и в гуманитарных случаях.

Ранее аналогичное решение было принято Эстонией, Латвией и Литвой. 8 сентября Европейская комиссия обнародовала пояснение, в соответствии с которым введенные Советом ЕС еще в 2022 году санкции в отношении России касаются и личных автомобилей российских граждан с регистрационными знаками РФ.

# Международная политика

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