Финляндия запретит въезд авто с российскими номерами

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что с 16 сентября будет введен в действие запрет на ввоз автомобилей из России с некоторыми исключениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, автомобили с российскими номерными знаками можно будет ввозить в Финляндию только тем гражданам ЕС, которые постоянно проживают в РФ, а также членам их семей, дипломатам и в гуманитарных случаях.

Ранее аналогичное решение было принято Эстонией, Латвией и Литвой. 8 сентября Европейская комиссия обнародовала пояснение, в соответствии с которым введенные Советом ЕС еще в 2022 году санкции в отношении России касаются и личных автомобилей российских граждан с регистрационными знаками РФ.