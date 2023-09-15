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Минобороны Германии допустило поставку ракет Taurus через несколько недель

15 сентября 2023 10:14
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Федеративная Республика Германия может в течение одной-двух недель поставить Украине ракеты большой дальности Taurus. Это допустил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости.

Он добавил, что он, канцлер и остальные члены кабинета дали слово встать на защиту народа Германии. В то же время они желают защитить Украину. 

Если для принятия решения потребуется еще одна или две недели, то так тому и быть, отметил Писториус на встрече, посвященной Вестфальскому миру, завершившему Тридцатилетнюю войну.

# Международная политика # Борис Писториус

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