Минобороны Германии допустило поставку ракет Taurus через несколько недель

Федеративная Республика Германия может в течение одной-двух недель поставить Украине ракеты большой дальности Taurus. Это допустил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости.

Он добавил, что он, канцлер и остальные члены кабинета дали слово встать на защиту народа Германии. В то же время они желают защитить Украину.

Если для принятия решения потребуется еще одна или две недели, то так тому и быть, отметил Писториус на встрече, посвященной Вестфальскому миру, завершившему Тридцатилетнюю войну.