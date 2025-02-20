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Путин сообщил, что бойцы РФ пресекли границу с Украиной в Курской области

20 февраля 2025 07:17
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Военнослужащие 810-й бригады перешли границу с Украиной в районе Курска, заявил лидер Российской Федерации Владимир Путин. Он также сообщил, что войска России продвигаются по всей линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

Путин сообщил, что бойцы РФ пресекли границу с Украиной в Курской области-1

Фото: kremlin.ru

Ранее, в понедельник, Минобороны РФ объявило о взятии населенного пункта Свердликово в Курской области, что позволяет контролировать дорогу Суджа – Рыльск.

В августе прошлого года украинские военные вторглись в Курскую область, однако их наступление было остановлено. Теперь армия методично вытесняет противника из региона. По оценкам Минобороны, ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих и 371 танк.

# Международная политика # Владимир Путин

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