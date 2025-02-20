Военнослужащие 810-й бригады перешли границу с Украиной в районе Курска, заявил лидер Российской Федерации Владимир Путин. Он также сообщил, что войска России продвигаются по всей линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее, в понедельник, Минобороны РФ объявило о взятии населенного пункта Свердликово в Курской области, что позволяет контролировать дорогу Суджа – Рыльск.

В августе прошлого года украинские военные вторглись в Курскую область, однако их наступление было остановлено. Теперь армия методично вытесняет противника из региона. По оценкам Минобороны, ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих и 371 танк.