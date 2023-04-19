Российский лидер Владимир Путин США показал средний палец, проводя переговоры в Кремле с главой оборонного ведомства Китая Ли Шанфу. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Издание отмечает, что прием руководителя Минобороны КНР на высшем уровне в Москве можно расценить как демонстрацию среднего пальца Америке, которая в 2018 году вписала китайского чиновника в санкционный список. Серьезный вызов для Штатов, считает автор материала. Такая встреча стала показательной для оценки военного сотрудничества между РФ и КНР.

Министр китайского оборонного ведомства прибыл в столицу России в воскресенье, 16 апреля, и сразу был принят российским президентом в Кремле.