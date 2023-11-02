Илон Маск назвал победу Украины в конфликте с Россией невозможной

Глава компании SpaceX Илон Маск согласился с точкой зрения, что Украина не может выиграть военный конфликт, а ее президент Владимир Зеленский не хочет этого признавать. Об этом пишет ТАСС.

Маск комментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, в которой тот анализировал статью в журнале The Time о Зеленском, Маск заявил также, что Западу следует прекратить бесполезные жертвы и искать мирное решение конфликта. В материале для The Time утверждается, что Зеленский заблуждается, игнорируя поражения на поле боя и отвергая мирные переговоры. Маск подчеркивает, что Зеленский открыл правду, которой он никогда не говорил украинцам.