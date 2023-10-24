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Путин: оправдание нацистских преступников ведёт к катастрофическим последствиям

24 октября 2023 11:32
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Российский президент Владимир Путин отметил необходимость твердо и неуклонно отстаивать истину о Великой Отечественной войне, осуждать любые попытки оправдать нацистские преступления. Об этом пишет РИА Новости.

Свою точку зрения он выразил на прошедшем в Светлогорске международном научно-практическом форуме «Без срока давности». Путин также подчеркнул значение этого проекта, который объединяет людей разных специальностей для поддержания сохранности памяти об истории и для патриотического образования молодежи. Главной же темой форума было осуждение нацизма и противостояние ему в современном мире.

# Международная политика # Владимир Путин

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