Путин: оправдание нацистских преступников ведёт к катастрофическим последствиям

Российский президент Владимир Путин отметил необходимость твердо и неуклонно отстаивать истину о Великой Отечественной войне, осуждать любые попытки оправдать нацистские преступления. Об этом пишет РИА Новости.

Свою точку зрения он выразил на прошедшем в Светлогорске международном научно-практическом форуме «Без срока давности». Путин также подчеркнул значение этого проекта, который объединяет людей разных специальностей для поддержания сохранности памяти об истории и для патриотического образования молодежи. Главной же темой форума было осуждение нацизма и противостояние ему в современном мире.