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Bloomberg: Столтенберг призвал НАТО принять Швецию в Альянс до конца ноября

24 октября 2023 11:00
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены военного союза принять Швецию в Альянс до 28-29 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Решение по этому вопросу теперь ожидается от Венгрии.

В настоящее время 31 государство Североатлантического альянса уже ратифицировало протокол о принятии Швеции в НАТО, теперь его должны одобрить Турция и Венгрия. В качестве условий для одобрения заявки Турция выдвигает взаимодействие в борьбе с угрозой терроризма и ускоренную интеграцию с ЕС.

# Международная политика

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