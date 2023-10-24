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Песков назвал вопрос о двойниках Путина «абсурдной уткой»

24 октября 2023 10:38
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с опровержением сведений о двойниках Владимира Путина, называя их нелепыми и смешными. При этом он подчеркнул, что такие сплетни вызывают только улыбку и не подкреплены фактами. Об этом пишет РИА Новости.

«Это знаете, относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждают целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает», – сказал Песков.

Ранее Песков опроверг появившиеся слухи о наличии у Путина проблем со здоровьем. Он назвал эти слухи также «уткой». Таким образом он прореагировал на исходящую из зарубежных СМИ информацию о якобы существующих у российского президента сердечно-сосудистых заболеваниях.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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