Песков назвал вопрос о двойниках Путина «абсурдной уткой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с опровержением сведений о двойниках Владимира Путина, называя их нелепыми и смешными. При этом он подчеркнул, что такие сплетни вызывают только улыбку и не подкреплены фактами. Об этом пишет РИА Новости.

«Это знаете, относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждают целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает», – сказал Песков.

Ранее Песков опроверг появившиеся слухи о наличии у Путина проблем со здоровьем. Он назвал эти слухи также «уткой». Таким образом он прореагировал на исходящую из зарубежных СМИ информацию о якобы существующих у российского президента сердечно-сосудистых заболеваниях.