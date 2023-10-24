Кремль призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение ХАМАС должно немедленно отпустить всех заложников. Об этом пишет РИА Новости.

Москва активно ведет переговоры с двумя сторонами конфликта, но до сих пор нет никаких сведений о возвращении граждан России. Точное количество россиян, оказавшихся в плену у ХАМАС, неизвестно.

По сведениям посольства РФ, в результате обострения конфликта погибли 20 россиян. В плену у ХАМАС могут оставаться до 250 израильтян и жителей других стран, включая двух граждан России. В конфликте погибли более 1,3 тысячи человек и более пяти тысяч жителей Газы. Москва выступает за мирное разрешение конфликта и создание независимого палестинского государства.