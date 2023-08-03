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В Барселоне спасатели объявили забастовку

03 августа 2023 07:20
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Новости Испании. Спасатели в Барселоне объявили забастовку. Они требуют улучшения условий труда и обновления техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барселоне спасатели объявили забастовку-1

С начала лета на пляжах Средиземноморья уже побывали миллионы туристов. Чем их больше, тем сложнее работать. Справляться с обязанностями спасатели не успевают. Один человек заменяет троих. По результатам диалога власти города заявили: выполнить все требования не получится, но некоторые пункты в контрактах будут пересмотрены.

# Забастовка # Новости Испании # Фотофакт

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