В Барселоне спасатели объявили забастовку

С начала лета на пляжах Средиземноморья уже побывали миллионы туристов. Чем их больше, тем сложнее работать. Справляться с обязанностями спасатели не успевают. Один человек заменяет троих. По результатам диалога власти города заявили: выполнить все требования не получится, но некоторые пункты в контрактах будут пересмотрены.