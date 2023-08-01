Прямой эфир

Пушилин заявил о переброске больших сил ВСУ на Старомайорское

01 августа 2023 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР)  Денис Пушилин отметил, что несмотря на потери, киевские власти не прекращают перебрасывать силы к селу Старомайорское в ДНР, пишет РИА Новости. 

Этот населенный пункт относится к одному из самых напряженных участков, куда периодически заходит противник, но войска ДНР успешно отбивают украинские войска, порой даже вынужденно отступая, чтобы более успешно провести операцию. Каждый человек ценен, поэтому ВС РФ стремятся максимально сократить потери и не уступать неприятелю территорию.

Село Старомайорское находится на Времевском выступе, на стыке Запорожской области и ДНР, и бои здесь ведутся с начала лета.

 

# Международная политика # Денис Пушилин

Другие новости рубрики

Все новости
Подоляк заявил, что после атак БПЛА на Москву будут ещё
01 августа 2023 09:00

Подоляк заявил, что после атак БПЛА на Москву будут ещё

Трамп заявил о прокси-войне США против России из-за предвыборной истерии
01 августа 2023 08:57

Трамп заявил о прокси-войне США против России из-за предвыборной истерии

Орнитологи спасают птиц, пострадавших от жары в Швейцарии
01 августа 2023 08:34

Орнитологи спасают птиц, пострадавших от жары в Швейцарии