Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что несмотря на потери, киевские власти не прекращают перебрасывать силы к селу Старомайорское в ДНР, пишет РИА Новости.

Этот населенный пункт относится к одному из самых напряженных участков, куда периодически заходит противник, но войска ДНР успешно отбивают украинские войска, порой даже вынужденно отступая, чтобы более успешно провести операцию. Каждый человек ценен, поэтому ВС РФ стремятся максимально сократить потери и не уступать неприятелю территорию.

Село Старомайорское находится на Времевском выступе, на стыке Запорожской области и ДНР, и бои здесь ведутся с начала лета.