В колонке для издания Newsweek бывший президент США Дональд Трамп написал о массовой истерике, вызванной сфабрикованными данными о якобы имевшем место российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, пишет РИА Новости.

Трамп утверждает, что это вылилось в прокси-войну Вашингтона и Москвы, которая отрицательно отразилась на отношениях с Россией и создала угрозу для безопасности и свободы Америки. Он также выражает обеспокоенность по поводу возможности третьей мировой войны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что США уже не в первый раз делают вывод о невмешательстве России, что, на его взгляд, является подтверждением несостоятельности обвинений в адрес российского государства.

