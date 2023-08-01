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Трамп заявил о прокси-войне США против России из-за предвыборной истерии

01 августа 2023 08:57
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В колонке для издания Newsweek бывший президент США Дональд Трамп написал о массовой истерике, вызванной сфабрикованными данными о якобы имевшем место российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, пишет РИА Новости.

Трамп утверждает, что это вылилось в прокси-войну Вашингтона и Москвы, которая отрицательно отразилась на отношениях с Россией и создала угрозу для безопасности и свободы Америки. Он также выражает обеспокоенность по поводу возможности третьей мировой войны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что США уже не в первый раз делают вывод о невмешательстве России, что, на его взгляд, является подтверждением несостоятельности обвинений в адрес российского государства.
 

# Международная политика

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