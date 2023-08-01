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Подоляк заявил, что после атак БПЛА на Москву будут ещё

01 августа 2023 09:00
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Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк угрожает увеличить численность атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, сообщает РИА Новости. Он фактически признал ответственность за произошедшее, изложив свои угрозы на своей странице в Twitter (x.com).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на удары по гражданской инфраструктуре России, назвала режим в Киеве террористическим и подчеркнула, что он имеет все признаки интернациональной преступной группировки.

Министерство обороны РФ информировало, что в ночь на вторник 1 августа киевские власти пытались атаковать объекты в Москве и Московской области с трех беспилотников, причем два были ликвидированы средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, а третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в «Москва-сити».

# Международная политика # Михаил Подоляк

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