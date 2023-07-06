Пушилин: ВСУ не смогли захватить Клещеевку

Украинским военным не удалось занять Клещеевку. Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения украинских СМИ о том, что населенный пункт находится под контролем ВСУ, пишет РИА Новости.

По словам Пушилина, в среду, 5 июля, в районе Клещеевки ситуация была напряженной. Для украинской стороны там позиция выгодная: есть возможность продвигаться дальше. ВСУ максимально приблизились, но российские военные прорыв не допустили, проинформировал врио главы ДНР.

Пушилин рассказал, что украинская сторона на этом направлении десятки раз в сутки предпринимает попытки устроить прорыв. В четверг, 6 июля, в командовании Южной группировки войск РФ сообщили, что в районе Клещеевки успешно отражена очередная попытка контратаки. Населенный пункт остается под полным контролем российский военных.