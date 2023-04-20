В Молдове при поддержке США отремонтировали склады боеприпасов

Как отметили в американском посольстве, такой вклад в военную инфраструктуру Молдовы говорит о сотрудничестве двух стран. Правда, учитывая нынешнюю обстановку в Кишиневе, можно было уточнить: в сотрудничестве скорее заинтересовано правительство, чем сами граждане. Регулярно в столице и других городах страны проходят акции протеста против вмешательства США в дела Молдовы. Активисты уверены, что во многом из-за влияния Вашингтона вектор страны сместился и жители увязли в экономическом кризисе.