Протестующие рабочие Германии добились повышения зарплаты

Новое соглашение об оплате труда коснется более 60 тысяч человек. Прийти к этому решению удалось в ходе пятого раунда переговоров, который продолжался 14 часов. Впрочем, зарплаты и компенсации рабочим и стажерам вырастут всего на 5,5 %, да и то с начала 2025 года.