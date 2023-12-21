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Протестующие рабочие Германии добились повышения зарплаты

21 декабря 2023 07:38
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Протестующие рабочие Германии добились повышения зарплаты. Победу над нанимателями одержали работники металлургической промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие рабочие Германии добились повышения зарплаты-1

Новое соглашение об оплате труда коснется более 60 тысяч человек. Прийти к этому решению удалось в ходе пятого раунда переговоров, который продолжался 14 часов. Впрочем, зарплаты и компенсации рабочим и стажерам вырастут всего на 5,5 %, да и то с начала 2025 года.

# Акции протеста # Новости Германии

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