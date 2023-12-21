В 1,5 млрд долларов обошлась Украине транспортная блокада со стороны Польши

Транспортная блокада со стороны Польши обойдется Киеву в 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Нацбанке Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовые потери могли быть еще серьезнее. Часть из них удалось предотвратить благодаря Кишиневу и Бухаресту, которые пока не присоединились к блокаде украинской границы. Молдова и Румыния помогли Киеву с транзитом грузов через свою территорию после того, как поляки заблокировали пропускные пункты. Их недовольство, напомним, вызвано льготами Евросоюза, которые позволяют украинским водителям предлагать более дешевый сервис.