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В 1,5 млрд долларов обошлась Украине транспортная блокада со стороны Польши

21 декабря 2023 06:43
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Транспортная блокада со стороны Польши обойдется Киеву в 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Нацбанке Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1,5 млрд долларов обошлась Украине транспортная блокада со стороны Польши-1

Финансовые потери могли быть еще серьезнее. Часть из них удалось предотвратить благодаря Кишиневу и Бухаресту, которые пока не присоединились к блокаде украинской границы. Молдова и Румыния помогли Киеву с транзитом грузов через свою территорию после того, как поляки заблокировали пропускные пункты. Их недовольство, напомним, вызвано льготами Евросоюза, которые позволяют украинским водителям предлагать более дешевый сервис.

# Международная политика

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