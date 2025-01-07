Протас забил. «Вашингтон» уступил «Баффало» в серии буллитов

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сейбрз» в серии буллитов со счетом 4:3. Об этом пишет РИА Новости.
В основного времени за «Баффало» забивали Джон-Ясон Питерка, Алекс Так и Тейдж Томпсон, а Питерка в решающей серии буллитов отличился.
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сейбрз» в серии буллитов со счетом 4:3. Об этом пишет РИА Новости.
В основного времени за «Баффало» забивали Джон-Ясон Питерка, Алекс Так и Тейдж Томпсон, а Питерка в решающей серии буллитов отличился.
Фото: pixabay
В составе «Вашингтона» дублем отметился Том Уилсон, еще одним голом отличился Алексей Протас. «Вашингтон» терпит третье Поражение в последних пяти матчах, а «Баффало» прервал трехматчевую проигрышную серию.