Проливные дожди в Испании стали причиной гибели людей

Новости Испании. В Испании борются с последствиями наводнений. Проливной дождь буквально смыл отдельные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее остальных пострадала центральная часть страны. Там в результате наводнений погибли два человека. Паводковые воды перекрыли дороги, закрыты линии метро. Жители города Эль-Аламо вышли спасать свое имущество. Перевернутые автомобили и мебель – лишь часть последствий удара стихии. Полиция продолжает поиски пропавших без вести. Ищут спасатели как минимум троих человек.