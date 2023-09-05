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Проливные дожди в Испании стали причиной гибели людей

05 сентября 2023 09:19
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Новости Испании. В Испании борются с последствиями наводнений. Проливной дождь буквально смыл отдельные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди в Испании стали причиной гибели людей-1

Сильнее остальных пострадала центральная часть страны. Там в результате наводнений погибли два человека. Паводковые воды перекрыли дороги, закрыты линии метро. Жители города Эль-Аламо вышли спасать свое имущество. Перевернутые автомобили и мебель – лишь часть последствий удара стихии. Полиция продолжает поиски пропавших без вести. Ищут спасатели как минимум троих человек.

Напомним, в воскресенье метеорологи зафиксировали рекордный уровень осадков – 90 литров на один квадратный метр.

# Наводнение # Новости Испании # Фотофакт

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