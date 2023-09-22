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Профсоюзы Финляндии проведут серию акций против правительства

22 сентября 2023 06:11
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Новости Финляндии. Профсоюзы Финляндии проведут серию акций против политики правительства. В планах – марши и демонстрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы Финляндии проведут серию акций против правительства-1

В них примут участие работники промышленного сектора, сферы транспорта, логистики, строительства, услуг и культуры. Ранее руководство Финляндии внесло в правительственную программу пункты, которые значительно ухудшают положение наемных работников. Среди них упрощение увольнения и изменение правил оплаты больничного.

# Акции протеста # Новости Финляндии # Фотофакт

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