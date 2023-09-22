Профсоюзы Финляндии проведут серию акций против правительства

Новости Финляндии. Профсоюзы Финляндии проведут серию акций против политики правительства. В планах – марши и демонстрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них примут участие работники промышленного сектора, сферы транспорта, логистики, строительства, услуг и культуры. Ранее руководство Финляндии внесло в правительственную программу пункты, которые значительно ухудшают положение наемных работников. Среди них упрощение увольнения и изменение правил оплаты больничного.