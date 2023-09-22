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Лавров: у России есть только проблема страданий от изоляции

22 сентября 2023 05:57
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Единственная проблема Российской Федерации выражается в «страданиях от изоляции». Такое заявление в шутку сделал руководитель российского внешнеполитического ведомства на встрече с генсеком Лиги арабских государств в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, передает РИА Новости.

На вопрос о том, как дела у главы российского МИД, Лавров отметил, что все хорошо, только в России страдают от изоляции. Генсек ЛАГ на шутку ответил, что в переговорную к министру собралась целая очередь.

Как сообщает МИД РФ, Лавров и Абу аль-Гейт подтвердили заинтересованность в проведении 6-й министерской сессии Российско-Арабского форума сотрудничества.

# Международная политика # Сергей Лавров

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