Лавров: у России есть только проблема страданий от изоляции

Единственная проблема Российской Федерации выражается в «страданиях от изоляции». Такое заявление в шутку сделал руководитель российского внешнеполитического ведомства на встрече с генсеком Лиги арабских государств в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, передает РИА Новости.

На вопрос о том, как дела у главы российского МИД, Лавров отметил, что все хорошо, только в России страдают от изоляции. Генсек ЛАГ на шутку ответил, что в переговорную к министру собралась целая очередь.

Как сообщает МИД РФ, Лавров и Абу аль-Гейт подтвердили заинтересованность в проведении 6-й министерской сессии Российско-Арабского форума сотрудничества.