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Приют для невидимых героев. Популяцию воробьёв спасают в Индии

27 марта 2023 14:52
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Новости Индии. Приют для воробьев появился в Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Защитники природы смастерили десятки деревянных домиков. Автор идеи – местный житель Гаурав Баджпай.

Приют для невидимых героев. Популяцию воробьёв спасают в Индии-1

Он первым начал делать жилища для птиц и раздавать их тем, кто хочет просыпаться под пение пернатых. Сегодня у Гаурава много единомышленников.

Приют для невидимых героев. Популяцию воробьёв спасают в Индии-4

Лалит Лохар, защитник природы:
Я просто пытаюсь донести до людей, что надо развешивать птичьи домики во дворах. Так мы можем спасти популяцию воробьев.

Приют для невидимых героев. Популяцию воробьёв спасают в Индии-7

Воробьи часто обитают рядом с жилищами людей. Индийские экологи даже называют этих пернатых невидимыми героями. Они уничтожают вредителей и едят семена сорняков.

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# Птицы # Марина Кишкурно # Новости Индии # Фотофакт

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