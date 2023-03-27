Приют для невидимых героев. Популяцию воробьёв спасают в Индии

Новости Индии. Приют для воробьев появился в Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Защитники природы смастерили десятки деревянных домиков. Автор идеи – местный житель Гаурав Баджпай.

Он первым начал делать жилища для птиц и раздавать их тем, кто хочет просыпаться под пение пернатых. Сегодня у Гаурава много единомышленников.

Лалит Лохар, защитник природы:

Я просто пытаюсь донести до людей, что надо развешивать птичьи домики во дворах. Так мы можем спасти популяцию воробьев.