Голландец хочет проехать 30 тысяч км на велосипеде ради защиты почвы

Велопробег в защиту почвы. Голландец Ренс Гуде отправился в путешествие по миру, стартовав из Лондона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проедет 30 тысяч километров и посетит 30 стран. Ренс не спортсмен, он садовник и проблемы экологии воспринимает особенно остро.

ООН предупреждает, что из-за эрозии почвы производство сельскохозяйственных культур может снизиться на 10 % уже в ближайшие десятилетия. Медлить нельзя, решил голландец, продал свое имущество, купил велосипед и отправился в тур.

Ренс Гуде, житель Нидерландов:

Это очень срочный вопрос, поскольку если не сделать что-нибудь сейчас, то почва будет деградировать дальше. Будущие поколения сильно пострадают, и мы должны это предотвратить.