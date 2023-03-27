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Голландец хочет проехать 30 тысяч км на велосипеде ради защиты почвы

27 марта 2023 14:51
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Велопробег в защиту почвы. Голландец Ренс Гуде отправился в путешествие по миру, стартовав из Лондона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проедет 30 тысяч километров и посетит 30 стран. Ренс не спортсмен, он садовник и проблемы экологии воспринимает особенно остро.

Голландец хочет проехать 30 тысяч км на велосипеде ради защиты почвы-1

ООН предупреждает, что из-за эрозии почвы производство сельскохозяйственных культур может снизиться на 10 % уже в ближайшие десятилетия. Медлить нельзя, решил голландец, продал свое имущество, купил велосипед и отправился в тур.

Голландец хочет проехать 30 тысяч км на велосипеде ради защиты почвы-4

Ренс Гуде, житель Нидерландов:
Это очень срочный вопрос, поскольку если не сделать что-нибудь сейчас, то почва будет деградировать дальше. Будущие поколения сильно пострадают, и мы должны это предотвратить.

Голландец хочет проехать 30 тысяч км на велосипеде ради защиты почвы-7

Продлится путешествие Ренса два года. Велосипедист планирует делать остановки в разных странах и городах и общаться с жителями или давать открытые уроки в школах, чтобы объяснить, почему важно спасти почву. Чаще всего на эрозию влияют сильные ветры и дожди, использование техники и химических веществ, а также разрастание городов.

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# Экология # Марина Кишкурно # Фотофакт

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