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Причиной пожара на северо-западе Испании стал поджог

05 августа 2022 19:59
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Новости Испании. В Испании не прекращаются пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое пламя разгорелось на северо-западе страны. Туда уже прибыли пожарные, которые пытаются потушить горящие деревья и луга.  

Причиной пожара на северо-западе Испании стал поджог-1

Как заявил министр сельского хозяйства Испании, причиной пожара стал поджог. После ликвидации огня полиция начнет расследование. Стоит отметить, что этим летом лесные пожары охватили почти всю Европу. Это связано с изменением климата и высокими температурами.  

# Пожары # Луис Планас # Фотофакт

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