Причиной пожара на северо-западе Испании стал поджог

Новости Испании. В Испании не прекращаются пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое пламя разгорелось на северо-западе страны. Туда уже прибыли пожарные, которые пытаются потушить горящие деревья и луга.

Как заявил министр сельского хозяйства Испании, причиной пожара стал поджог. После ликвидации огня полиция начнет расследование. Стоит отметить, что этим летом лесные пожары охватили почти всю Европу. Это связано с изменением климата и высокими температурами.