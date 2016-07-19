Президент Казахстана классифицировал произошедший инцидент как теракт

Новости Казахстана. В Алматы скончался ещё один полицейский, став 6 жертвой вчерашнего теракта. В крайне тяжелом состоянии, сообщают врачи, остаются ещё 4 раненных блюстителей порядка.

Напомним, что накануне было совершено нападение на полицейский участок и департамент Комитета национальной безопасности. В Алматы была проведена антитеррористическая операция. В ходе которой, одного за другим, удалось задержать двоих преступников.

Мотивы их действий выясняются, но уже установлено, что один из них принадлежал к салафитам, то есть, к радикал-исламистам. Президент Назарбаев провел в этой связи заседание Совета Безопасности, по итогам которого квалифицировал происшедшее как теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.