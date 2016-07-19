Партизаны Индии нанесли удар по правительственным войскам

Новости Индии. В индийском штате Бихар, что на юге страны, партизаны-маоисты нанесли серьезный уран правительственным подразделениям.

10 спецназовцев погибли от взрыва противопехотной мины.

Боевики заманили полицейских в глухие джунгли, а затем дождались, пока группа из 25 бойцов собралась точно над заранее заложенным зарядом. Помимо 10 погибших, серьезно пострадали ещё 12 человек. Некоторые останутся инвалидами навсегда.

В штате уже много десятилетий действуют вооруженные повстанцы: только в нынешнем году жертвами гражданского конфликта в Бихаре сделались 230 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.