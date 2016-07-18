Антитеррористическая операция в Алмате завершена

Новости Казахстана. Несколько часов назад завершена антитеррористическая операция в Алмате.

18 июля днем там было совершено вооруженное нападение на Департамент Комитета национальной безопасности и на отделение полиции.

Известно, что жертвами атаки стали пятеро: четверо полицейских и случайный автомобилист.

Семь блюстителей порядка ранены. Один из злоумышленников был задержан спустя считанные минуты, второй — двумя часами позже в ходе облавы.

В Алмате был объявлен наивысший, «красный» уровень террористической опасности, сейчас он снижен до умеренного.

Президент Назарбаев провел в этой связи заседание Совета Безопасности, по итогам которого назвал произосшедшее терактом.