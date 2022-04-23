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Преодолеть 3000 ступеней и подняться на 123-й этаж. В Южной Корее снова заработал вертикальный марафон

23 апреля 2022 15:37
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Новости Южной Кореи. Вертикальный марафон вернулся в Южную Корею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года перерыва из-за пандемии – и желающие вновь могут подняться на самое высокое здание страны.

Преодолеть 3000 ступеней и подняться на 123-й этаж. В Южной Корее снова заработал вертикальный марафон-1

Небоскреб возвышается на 555 метров, что позволяет ему замкнуть топ-5 высоток в мировом рейтинге. Впрочем, бегунов это не напугало. 800 человек решили испытать себя на прочность и поднялись на 123-й этаж высотки. Именно там и располагалась финишная лента.

Преодолеть 3000 ступеней и подняться на 123-й этаж. В Южной Корее снова заработал вертикальный марафон-4

До цели спортсмены преодолели почти 3 000 ступеней: кто-то бегом, кто-то шагом, но общим и самым радостным событием марафона для всех, безусловно, стал финиш.

# Развлечения # Фотофакт

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