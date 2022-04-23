Преодолеть 3000 ступеней и подняться на 123-й этаж. В Южной Корее снова заработал вертикальный марафон

Новости Южной Кореи. Вертикальный марафон вернулся в Южную Корею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года перерыва из-за пандемии – и желающие вновь могут подняться на самое высокое здание страны.

Небоскреб возвышается на 555 метров, что позволяет ему замкнуть топ-5 высоток в мировом рейтинге. Впрочем, бегунов это не напугало. 800 человек решили испытать себя на прочность и поднялись на 123-й этаж высотки. Именно там и располагалась финишная лента.