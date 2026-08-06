Вашингтон снова нарастил обмен разведданными с Киевом, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В материале указано, что процесс обмена разведданными между американской и украинской сторонами вновь достиг прежних высоких показателей. Киев использует предоставляемую информацию для реализации операций на территории РФ, говорится в тексте.

В марте 2025 года со стороны Соединенных Штатов осуществлялась приостановка разведывательной помощи Украине, однако подобное сотрудничество позже стало восстанавливаться. Госсекретарь США Марко Рубио также в июне текущего года объявил, что Америка – не беспристрастный посредник, очевидно занимающий сторону Киева.

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