Представитель спецслужб Жарин: Польша не замешана в терактах на «Северных потоках»

Польские спецслужбы не замешаны в террористическом акте на газопроводе «Северный поток», утверждает в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин, пишет РИА Новости.

Жарин добавил, что привязка Польши к этим происшествиям является необоснованной. Ранее газета Wall Street Journal писала о вероятной связи польской компании с произошедшими терактами на «Северных потоках». В публикации отмечалось, что следователи Германии рассматривают улики об участии Польши в качестве базы для атак в сентябре прошлого года.

