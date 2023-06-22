NBS News: реплика Байдена о Си Цзиньпине привела в замешательство чиновников из США

Американские правительственные должностные лица были внезапно озадачены репликами президента США Джо Байдена о китайском председателе Си Цзиньпине и в приватных беседах пытались пояснить, что его слова не являются официальной позицией Вашингтона, пишет РИА Новости.

Телеканал NBC News сообщил, что высокопоставленные американские чиновники заявили о своем замешательстве, что президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором буквально через 24 часа после того, как государственный секретарь Энтони Блинкен совершил визит в Пекин.

По данным издания, после высказывания главы Белого дома американские чиновники попытались в частном порядке разъяснить, что слова Байдена не являлись новым тезисом или сменой официальной линии администрации.

Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что КНР выражает чрезвычайное недовольство и категорический протест в связи со словами Байдена, называя его комментарии нелепыми и несоответствующими фактам.