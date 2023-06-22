Крымский мост работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Передвижение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту не нарушено, а работа паромной переправы осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сообщает РИА Новости.

В четверг утром, 22 июня, украинские войска предприняли атаку на мосты на линии разграничения Херсонской области и Крыма, включая Чонгарский мост. Об этом сообщили временный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. В данный момент для поддержания связи между регионами Российской Федерации был организован временный маршрут для транспортных средств.

