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Крымский мост работает в штатном режиме после атаки ВСУ

22 июня 2023 08:30
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Передвижение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту не нарушено, а работа паромной переправы осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сообщает РИА Новости.

В четверг утром, 22 июня, украинские войска предприняли атаку на мосты на линии разграничения Херсонской области и Крыма, включая Чонгарский мост. Об этом сообщили временный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. В данный момент для поддержания связи между регионами Российской Федерации был организован временный маршрут для транспортных средств.

# Международная политика

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