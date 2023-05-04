В Японии отметили 76-ю годовщину принятия послевоенной Конституции

Новости Японии. А пока Запад увеличивает поставки оружия Украине, жители Токио, наоборот, выступают против расширения военных расходов страны. 25 тысяч человек демонстрацией отметили 76-ю годовщину принятия послевоенной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты напомнили правительству о статье в главном документе страны, согласно которой Япония отказывается от войны как от средства разрешения международных конфликтов. По Конституции, возможность применения силы допускается только для обороны в случае нападения извне. Так, главным лозунгом демонстрантов стала фраза «Защитим мир и жизнь!»