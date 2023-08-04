Правительство Италии прекращает выплату пособий по безработице

Однако теперь рассчитывать на эти суммы не приходится. Об этом гражданам сообщили посредством СМС. Ежемесячные пособия для лиц с низким уровнем дохода и безработных были введены в 2019 году. При этом никакой альтернативы власти не предложили. Тогда инициатива подверглась резкой критике. Новость вызвала гневную реакцию и протесты в Неаполе. Как писали аналитики, корнем проблемы является безработица. Ее показатели в Италии остаются одними из самых высоких в ЕС – почти 6 %. По сути, власти оставили своих граждан один на один с экономическим кризисом, который сами же и создали.