Правительство Италии прекращает выплату пособий по безработице

Новости Италии. Правительство Италии прекращает выплату госпособий. Ранее их получали 170 тысяч семей, а в ближайшие два месяца выплаты перестанут приходить еще 80 тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Правительство Италии прекращает выплату госпособий. Ранее их получали 170 тысяч семей, а в ближайшие два месяца выплаты перестанут приходить еще 80 тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако теперь рассчитывать на эти суммы не приходится. Об этом гражданам сообщили посредством СМС. Ежемесячные пособия для лиц с низким уровнем дохода и безработных были введены в 2019 году. При этом никакой альтернативы власти не предложили. Тогда инициатива подверглась резкой критике. Новость вызвала гневную реакцию и протесты в Неаполе. Как писали аналитики, корнем проблемы является безработица. Ее показатели в Италии остаются одними из самых высоких в ЕС – почти 6 %. По сути, власти оставили своих граждан один на один с экономическим кризисом, который сами же и создали.