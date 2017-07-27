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Пожары во Франции: горит более 40 тысяч гектаров, спасатели не справляются с огнем

27 июля 2017 06:56
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Новости Франции. Франция продолжает бороться с лесными пожарами. Эвакуированы десятки тысяч человек. Площадь возгораний составляет более 40 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары во Франции: горит более 40 тысяч гектаров, спасатели не справляются с огнем-1

К тушению привлечены сотни спасателей, однако их усилия тщетны. Огонь распространяется очень быстро, а высокая температура воздуха этому только способствует.

Власти страны обратились за помощью к соседним странам. Один из самолетов уже прилетел из Италии. Но этого все равно недостаточно.

# Фотофакт # Пожары

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