Пожары во Франции: горит более 40 тысяч гектаров, спасатели не справляются с огнем

Новости Франции. Франция продолжает бороться с лесными пожарами. Эвакуированы десятки тысяч человек. Площадь возгораний составляет более 40 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тушению привлечены сотни спасателей, однако их усилия тщетны. Огонь распространяется очень быстро, а высокая температура воздуха этому только способствует.