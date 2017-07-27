Пожары во Франции: горит более 40 тысяч гектаров, спасатели не справляются с огнем

Новости Франции. Франция продолжает бороться с лесными пожарами. Эвакуированы десятки тысяч человек. Площадь возгораний составляет более 40 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Франция продолжает бороться с лесными пожарами. Эвакуированы десятки тысяч человек. Площадь возгораний составляет более 40 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К тушению привлечены сотни спасателей, однако их усилия тщетны. Огонь распространяется очень быстро, а высокая температура воздуха этому только способствует.
Власти страны обратились за помощью к соседним странам. Один из самолетов уже прилетел из Италии. Но этого все равно недостаточно.