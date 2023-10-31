Пожары в Боливии уничтожают реликтовые леса Амазонки

Новости Боливии. В Боливии пожары продолжают уничтожать реликтовые леса Амазонки. Согласно отчету правительства, в четырех департаментах страны зафиксировано 16 активных очагов возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боливии. В Боливии пожары продолжают уничтожать реликтовые леса Амазонки. Согласно отчету правительства, в четырех департаментах страны зафиксировано 16 активных очагов возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С ними борются сотни пожарных, которым на помощь пришли сами местные жители. Однако пока все их усилия ни к чему не привели. Огонь уничтожил около 10 тысяч гектаров лесов и полей и продолжает распространяться дальше. Теперь он угрожает крупному национальному парку одному из важнейших заповедников биоразнообразия страны.