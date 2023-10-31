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Пожары в Боливии уничтожают реликтовые леса Амазонки

31 октября 2023 08:22
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Новости Боливии. В Боливии пожары продолжают уничтожать реликтовые леса Амазонки. Согласно отчету правительства, в четырех департаментах страны зафиксировано 16 активных очагов возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары в Боливии уничтожают реликтовые леса Амазонки-1

С ними борются сотни пожарных, которым на помощь пришли сами местные жители. Однако пока все их усилия ни к чему не привели. Огонь уничтожил около 10 тысяч гектаров лесов и полей и продолжает распространяться дальше. Теперь он угрожает крупному национальному парку одному из важнейших заповедников биоразнообразия страны.

# Пожар # Новости Боливии # Фотофакт

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