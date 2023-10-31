Прямой эфир

В Конгресс США внесён законопроект о выделении Израилю $14,3 млрд

31 октября 2023 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Конгресс США внесен законопроект о выделении Израилю 14,3 миллиарда долларов в качестве экстренной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

Данное предложение идет отделено от других запросов американского президента Джо Байдена о предоставлении военной поддержки Украине, Тайваню и прочих расходов.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из Газы, что стало причиной военной операции «Железные мечи». В ходе конфликта погибло более 1400 человек в Израиле и более 8000 в Газе.

В то же самое время Россия выступила за приостановку боевых действий и разрешение кризиса на основе «двугосударственной» формулы ООН.

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: беспорядки в Дагестане были спровоцированы Западом и Украиной
31 октября 2023 07:47

Путин: беспорядки в Дагестане были спровоцированы Западом и Украиной

К границе США движется колонна из 5 тысяч мигрантов
31 октября 2023 07:45

К границе США движется колонна из 5 тысяч мигрантов

Небензя: США по приказу Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии
31 октября 2023 07:43

Небензя: США по приказу Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии