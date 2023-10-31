Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании Кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании Кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее масштабы продолжают расширяться, а боевые действия активизируются как на земле, так и в воздухе, и на море. Для этого ЦАХАЛ вводит дополнительные силы. Это пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения. Израильская армия уже взяла под контроль около 7 квадратных километров на севере Газы. За последние дни по анклаву нанесено более 600 ударов.
После бомбардировок, которые не прекращаются более 3 недель, его жители остро нуждаются в топливе, продовольствии и питьевой воде. В отчаянии люди штурмуют склады ООН с продуктами. Как сообщили в Организации, из-за этого уже прекращена работа четырех центров по распределению помощи. Накануне в Газу прошли еще 39 фур с товарами первой необходимости. Однако, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, в сектор ежедневно должны приходить как минимум 100 грузовиков. По последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали свыше 9 800 человек.