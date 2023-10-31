Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании Кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее масштабы продолжают расширяться, а боевые действия активизируются как на земле, так и в воздухе, и на море. Для этого ЦАХАЛ вводит дополнительные силы. Это пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения. Израильская армия уже взяла под контроль около 7 квадратных километров на севере Газы. За последние дни по анклаву нанесено более 600 ударов.