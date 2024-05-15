Пожар в Канаде уничтожил 10 тыс. гектаров лесов и полей

Около 10 тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за сильных пожаров. Пламенем охвачен запад страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вплотную приблизился к нескольким крупным городам и продолжает движение, несмотря на усилия спасателей. Уже уничтожено 10 тысяч гектаров лесов и полей. Особую тревогу властей вызывает то, что возгорание приближается к нефтяным месторождениям. Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация осложнится.