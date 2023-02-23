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Постпред Беларуси при ООН призвал к установлению мира в Украине

23 февраля 2023 08:03
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К установлению мира в Украине вновь призвала Беларусь в Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О необходимости немедленного начала переговоров заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Валентин Рыбаков.  

Постпред Беларуси при ООН призвал к установлению мира в Украине-1

Дипломат напомнил, что именно благодаря усилиям Президента Беларуси в феврале-марте 2022 года удалось организовать несколько раундов переговоров Киева и Москвы на территории нашей страны, что тогда вселяло осторожный оптимизм. «Срыв этих переговоров, а также продолжающаяся накачка Украины, зоны боевых действий вооружениями, приводит к затягиванию противостояния, новым жертвам, отдаляет перспективы мира на Украине», – заявил постпред Беларуси. В ходе специальной сессии Генассамблеи наша страна представила поправки к проекту резолюции «Принципы Устава Организации Объединенных Наций, лежащие в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».  

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# ООН # Валентин Рыбаков # Фотофакт

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