Постпред Беларуси при ООН призвал к установлению мира в Украине

К установлению мира в Украине вновь призвала Беларусь в Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О необходимости немедленного начала переговоров заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Валентин Рыбаков.

Дипломат напомнил, что именно благодаря усилиям Президента Беларуси в феврале-марте 2022 года удалось организовать несколько раундов переговоров Киева и Москвы на территории нашей страны, что тогда вселяло осторожный оптимизм. «Срыв этих переговоров, а также продолжающаяся накачка Украины, зоны боевых действий вооружениями, приводит к затягиванию противостояния, новым жертвам, отдаляет перспективы мира на Украине», – заявил постпред Беларуси. В ходе специальной сессии Генассамблеи наша страна представила поправки к проекту резолюции «Принципы Устава Организации Объединенных Наций, лежащие в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».