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Последствия кризиса в Британии: 11 млн жителей не могут оплатить кредиты в срок

19 мая 2023 18:54
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Новости Великобритании. Британцы тяготы экономического кризиса испытали на себе. Почти 11 миллионов жителей сегодня сталкиваются с трудностями при оплате коммунальных счетов и погашении кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Последствия кризиса в Британии: 11 млн жителей не могут оплатить кредиты в срок-1

Примерно половина плательщиков в последние 6 месяцев откладывали момент погашения долга. Число таких жителей по сравнению с 2022 годом выросло почти вдвое. Неудивительно, что на фоне финансовых проблем ухудшилось и настроение британцев. Согласно данным опроса, около половины взрослого населения Королевства испытывает беспокойство и стресс из-за растущих затрат в этом году.  

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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