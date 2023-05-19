Последствия кризиса в Британии: 11 млн жителей не могут оплатить кредиты в срок

Новости Великобритании. Британцы тяготы экономического кризиса испытали на себе. Почти 11 миллионов жителей сегодня сталкиваются с трудностями при оплате коммунальных счетов и погашении кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерно половина плательщиков в последние 6 месяцев откладывали момент погашения долга. Число таких жителей по сравнению с 2022 годом выросло почти вдвое. Неудивительно, что на фоне финансовых проблем ухудшилось и настроение британцев. Согласно данным опроса, около половины взрослого населения Королевства испытывает беспокойство и стресс из-за растущих затрат в этом году.