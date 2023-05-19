Из-за рекордной инфляции аргентинцы вышли на протесты в Буэнос-Айресе

Финансовая система, банковский сектор и экономика похвастаться постоянством не могут. На прошлой неделе инфляция в Аргентине превысила 109 % и побила все прогнозы, после чего Министерство экономики объявило о мерах борьбы с ростом цен. Среди них – повышение процентных ставок и ускоренные сделки с кредиторами. Жители эти нововведения не оценили и по традиции высказать свое несогласие вышли на улицы столицы.