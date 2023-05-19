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Из-за рекордной инфляции аргентинцы вышли на протесты в Буэнос-Айресе

19 мая 2023 18:54
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Новости Аргентины. Аргентинцы заполонили центральные улицы Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требования активистов, пожалуй, единственное, что стабильно в стране сегодня.  

Из-за рекордной инфляции аргентинцы вышли на протесты в Буэнос-Айресе-1

Финансовая система, банковский сектор и экономика похвастаться постоянством не могут. На прошлой неделе инфляция в Аргентине превысила 109 % и побила все прогнозы, после чего Министерство экономики объявило о мерах борьбы с ростом цен. Среди них – повышение процентных ставок и ускоренные сделки с кредиторами. Жители эти нововведения не оценили и по традиции высказать свое несогласие вышли на улицы столицы.  

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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